© Foto: OpenAIDie Benzinnachfrage in Brasilien soll voraussichtlich auf 2,8 Milliarden Liter im März steigen. Importengpässe und steigende Kosten sorgen für Unsicherheit. Petrobras kündigt an, dass die Preise stabil bleiben sollen.Kraftstoffhändler im Zentrum und Süden Brasiliens äußerten Bedenken über die Verfügbarkeit von Benzin, da die Nachfrage ansteigt und die Raffinerien ihre Vertriebsstrategien anpassen, wie Acquiremedia berichtet. Seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist der Konsum gestiegen. Käufer bauen angesichts der Unsicherheit ihre Lagerbestände auf. Laut einer Umfrage unter Händlern und Herstellern wird die Nachfrage nach reinem Benzin im März voraussichtlich 2,8 …Den vollständigen Artikel lesen
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