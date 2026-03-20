Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zu jedem Quartalsende überprüft das boerse.de-Anlagekomitee die Zusammensetzung der 100 Champions - und das nun schon seit dem Aktienbrief-Start vor 24 Jahren. Das Ziel ist dabei, dass nur die laut Performance-Analyse langfristig erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt das Qualitätssiegel "Champion" erhalten. Zur Unterscheidung: Gold ändert sich nicht. Der Goldpreis kann steigen oder fallen, aber eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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