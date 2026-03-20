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Zoomex stellt KI-taugliches Liquiditäts- und Ausführungsrahmenwerk vor, während automatisierter Handel wächst



20.03.2026 / 18:12 CET/CEST

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Zoomex stellt seine Liquiditäts- und Ausführungsstrategie angesichts zunehmender automatisierter Handelsaktivität vor

Zoomex erläutert seinen Infrastrukturansatz zur Unterstützung des Wachstums im algorithmischen Handel

Zoomex hebt sein Ausführungs- und Liquiditätsrahmenwerk inmitten steigender automatisierter Marktaktivität hervor Victoria, Seychelles--(Newsfile Corp. - Freitag, 20. März 2026) - Die Kryptowährungsbörse Zoomex hat ihre Strategie für Liquiditäts- und Ausführungsinfrastruktur vorgestellt, während automatisierte Handelssysteme eine wachsende Rolle auf den Kryptomärkten einnehmen. Die Börse erklärte, ihr Handelsumfeld anzupassen, um sowohl die Anforderungen menschlicher Trader als auch algorithmischer Systeme zu erfüllen, die auf konsistente Ausführung und zuverlässige Marktdaten angewiesen sind. Traditionell wurde Liquidität auf digitalen Vermögensmärkten anhand der sichtbaren Orderbuchtiefe und des Handelsvolumens bewertet. Mit der zunehmenden Verbreitung automatisierter Handelsstrategien verlagert sich die Definition von Liquidität jedoch hin zur Ausführungsqualität - also dazu, wie zuverlässig Trades unter realen Marktbedingungen abgeschlossen werden können. Laut Zoomex beeinflusst dieser Wandel die Bewertung von Börsen, wobei der Schwerpunkt stärker auf Ausführungsgeschwindigkeit, Slippage-Kontrolle und Infrastrukturstabilität liegt als auf der bloß angezeigten Markttiefe. Die Lücke zwischen sichtbarer und ausführbarer Liquidität schließen Eine zentrale Herausforderung im Kryptohandel bleibt der Unterschied zwischen sichtbarer und tatsächlich ausführbarer Liquidität. In manchen Fällen wirken Orderbücher tief, können diese Tiefe aber nicht aufrechterhalten, wenn die Märkte volatil werden. Dies kann zu Slippage und inkonsistenter Ausführung führen, insbesondere in Phasen hoher Handelsaktivität. Für automatisierte Handelssysteme, die auf vorhersehbares Marktverhalten angewiesen sind, können solche Inkonsistenzen die Performance erheblich beeinträchtigen. Zoomex erklärte, dass sein Liquiditätsrahmen darauf ausgelegt ist, diese Lücke zu verringern, indem sichergestellt wird, dass die angezeigte Markttiefe die tatsächliche Handelskapazität widerspiegelt. Die Infrastruktur der Plattform zielt darauf ab, auch bei sich verändernden Marktbedingungen stabile Ausführungsbedingungen zu gewährleisten. Infrastruktur für konsistente Ausführung Mit zunehmender Automatisierung des Handels werden Börsen verstärkt anhand ihrer Infrastrukturleistung bewertet. Wichtige Kennzahlen umfassen Ausführungsgeschwindigkeit, Slippage-Niveaus und die Zuverlässigkeit von Marktdaten-Feeds. Zoomex gab an, dass seine Handelsarchitektur entwickelt wurde, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Matching-Engine und das Liquiditätsmodell der Plattform sind darauf ausgelegt, eine schnelle Orderausführung zu unterstützen und dabei unter verschiedenen Marktbedingungen konsistent zu bleiben. Stabile API-Leistung und strukturierte Marktdatenlieferung sind ebenfalls Teil dieses Ansatzes und ermöglichen es sowohl Einzelhändlern als auch automatisierten Systemen, effizient auf Marktinformationen zuzugreifen und darauf zu reagieren. Liquiditätsleistung auf wichtigen Märkten Das Liquiditätsprofil von Zoomex wurde in einer unabhängigen Marktanalyse untersucht, die führende Kryptowährungsbörsen vergleicht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Plattform bei mehreren stark gehandelten Vermögenswerten eine wettbewerbsfähige Tiefe aufweist. Die Analyse verzeichnete mehr als 62,7 Millionen USD an BTC-Spot-Tiefe innerhalb von ±2% des Mittelpreises, sowie rund 29,8 Millionen USD an ETH-Liquidität, was auf eine aktive Beteiligung an volumenstarken Märkten hindeutet. Die Slippage-Werte bei simulierten BTC-Trades wurden mit rund 0,03% gemessen, was auf eine relativ stabile Ausführung unter Testbedingungen hindeutet. Die Plattform zeigte zudem eine Liquiditätsverteilung über mehrere Handelspaare, darunter BTC, ETH, SOL, XRP und DOGE. Diese Streuung unterstützt Handelsstrategien, die über verschiedene Vermögenswerte hinweg operieren, anstatt sich auf einen einzelnen Markt zu verlassen. Positionierung für die nächste Phase der Marktstruktur Das Wachstum des automatisierten Handels trägt zu einem umfassenderen Wandel der Marktstruktur bei, bei dem Ausführungszuverlässigkeit zu einem zentralen Faktor bei der Börsenwahl wird. Ein Vertreter von Zoomex erklärte, dass das Unternehmen seine Infrastruktur auf diese Veränderungen ausrichtet und dabei Liquiditätstransparenz, Ausführungskonsistenz und Systemstabilität in den Vordergrund stellt: "Da der Handel zunehmend automatisiert wird, muss Liquidität anhand von Ausführungsergebnissen bewertet werden und nicht nur anhand der sichtbaren Tiefe. Unser Fokus liegt darauf, eine Infrastruktur aufzubauen, die unter realen Marktbedingungen eine konsistente und zuverlässige Ausführung liefert." Das Unternehmen gab an, dass seine laufenden Entwicklungsbemühungen darauf abzielen, diesen Übergang zu unterstützen, mit dem Ziel, ein Handelsumfeld aufzubauen, das sowohl aktuelle Marktteilnehmer als auch eine zunehmend automatisierte Handelsaktivität aufnehmen kann. Über Zoomex Gegründet im Jahr 2021, ist Zoomex eine globale Kryptowährungshandelsplattform mit mehr als 3 Millionen Nutzern in über 35 Ländern und Regionen. Die Börse bietet über 700 Handelspaare und mehr als 590 Perpetual Contracts, unterstützt von einer leistungsstarken Matching-Engine mit einer Schnittstellenlatenz von unter 10 Millisekunden. Geleitet von seinen Grundwerten "Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" setzt Zoomex auf ein transparentes und effizientes Handelsumfeld. Die Plattform betont Fairness, nachvollziehbare Orderausführung und klare Vermögenstransparenz, um Informationsasymmetrien für Nutzer zu reduzieren. Zoomex operiert unter regulatorischen Registrierungen, darunter das kanadische MSB, das US-amerikanische MSB, die US-amerikanische NFA und das australische AUSTRAC, und hat Sicherheitsaudits der Blockchain-Sicherheitsfirma Hacken abgeschlossen. Der Vermögensschutz wird durch eine Multi-Signatur-Kalt- und Warmgeldbörsenstruktur gewährleistet. Die Börse ist außerdem offizieller Krypto-Exchange-Partner des Haas F1-Teams und unterhält eine exklusive globale Markenbotschafterpartnerschaft mit dem professionellen Fußballtorwart Emiliano Martínez. Mehr über Zoomex erfahren

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