Eine aktuelle Umfrage unter unseren Lesern zeigt: Gold ist für die Mehrheit längst keine Nischenposition mehr. Physisches Metall dominiert dabei, während Krypto von einigen als echte Alternative angesehen wird. Sinkende Realzinsen, Goldkäufe durch Zentralbanken, steigende Staatsdefizite und ein schwacher US-Dollar haben den Goldpreis innerhalb von zwölf Monaten um 80% nach oben schießen lassen. Auf Fünfjahressicht hat das Edelmetall die Hauptindizes DAX, STOXX 600 und S&P 500 deutlich hinter sich gelassen. Doch im Zuge des Nahostkonflikts musste auch Gold ordentlich Federn lassen. Allein in diesem Monat hat der Goldpreis bereits über 13% verloren. Selbst Gold bietet im jetzigen Umfeld keinen sicheren Hafen mehr. In der Debatte um Gold als Anlageklasse haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, jüngst gefragt, ob Sie das Edelmetall anfassen - oder, wie Warren Buffett, lieber meiden. In ihren Portfolios halten 65% unserer Leser Gold mit einem Anteil von mehr als 5%. Für 32% ist das Edelmetall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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