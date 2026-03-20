© Foto: wO-ChatGPTExplodierende Energiepreise und Inflationsraten bis zu 6 Prozent: Die EZB steht unter massivem Zugzwang. Während Verbraucher mit steigenden Preisen rechnen müssen, werden schon erste Zinserhöhungen angedeutet.Die europäische Geldpolitik steuert auf ein stürmisches Frühjahr zu. Während die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen am Donnerstag bei 2,0 Prozent stabil hielt, verdichten sich die Anzeichen für eine baldige Kehrtwende. Auslöser ist die Eskalation im Nahen Osten, die durch Angriffe auf Energieinfrastrukturen die Öl- und Gaspreise in die Höhe treibt. Die Notenbank hat schon in ihrem "Basisszenario" die Inflationserwartungen für 2026 auf 2,6 Prozent hochgeschraubt. In ihrem …Den vollständigen Artikel lesen
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