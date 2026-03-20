© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADer klassische Weg vom Studium in den Job bricht weg. Immer weniger Stellen treffen auf immer mehr Bewerber, während KI Aufgaben ersetzt. BlackRocks Larry Fink warnt: Die Gesellschaft ist darauf nicht vorbereitet.BlackRock-Chef Larry Fink schlägt Alarm: Der Einstieg ins Berufsleben könnte für den Jahrgang 2026 schwieriger werden als seit Jahren - und das selbst ohne eine wirtschaftliche Rezession. Auf dem Infrastructure Summit seines Unternehmens warnte Fink, dass die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen spürbar steigen könnte. "Ich bin besorgt, dass wir, wenn die diesjährigen Hochschulabsolventen in den Arbeitsmarkt eintreten, die höchste Arbeitslosenquote unter ihnen seit Jahren …Den vollständigen Artikel lesen
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