Letzte Woche noch sah es nach einer Stabilisierung aus, doch Gold und Silber sind deutlich gefallen. Treiber der Turbulenz: explodierende Ölpreise, die Inflationsängste anheizen, und strukturelle Marktkräfte, etwa Chinas massive Silberkäufe, die globale Bestände aufzehren. Die Folge hieraus ist Volatilität pur und spannende Chancen für alle, die Gold und Silber strategisch sehen. Verkaufsdruck trifft Edelmetalle Am Donnerstag fiel Gold auf das bisherige Wochentief (Stand 20.03.2026 18:40 Uhr) von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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