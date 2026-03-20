Im Jahr 2025 gewann Futur 21.000 Neukunden hinzu und die Zuflüsse beliefen sich auf 34 Milliarden Kronen. Zum Jahresende belief sich das gesamte Sparkapital auf 252 Milliarden Kronen, ein Anstieg um 7 gegenüber dem Vorjahr sowie ein neuer Rekordwert.

"2025 war ein Rekordjahr für Futur. In einem Markt, der von starken Marktschwankungen geprägt war, hat Futur weiter investiert, ist gewachsen und hat starke Ergebnisse erzielt. Hinter dieser Rekordleistung stehen stabiles Kundenwachstum, hohe Zuflüsse sowie Kostendisziplin. Unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 60 Partnern bietet Kunden die Freiheit, genau die Vermögensverwaltungs- und Beratungsleistungen zu wählen, die am besten zu ihnen passen. Unsere Strategie, den Kunden die Wahl zu lassen, kommt gut an. Das zeigt sich auch daran, dass wir im Laufe des Jahres mehr als 21.000 Neukunden begrüßen durften", sagt Torgny Johansson, Geschäftsführer von Futur.

"Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Futur hat gute Chancen, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen, indem wir innovative sowie effiziente Dienstleistungen für Sparen und Altersvorsorge entwickeln. Ich bin stolz darauf, wie konsequent alle Beschäftigten unsere Strategie mittragen und weiterhin auf das Ziel hinarbeiten, mit der heutigen Organisation ein Sparkapital von 500 Milliarden Kronen zu erreichen", ergänzt Torgny Johansson, Geschäftsführer von Futur.

Die wichtigsten Höhepunkte 2025

Bestes Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte, Gewinn von 441 Mio. SEK

Sechs neue Partner sowie mehr als 21.000 Neukunden

In Origos jährlicher Umfrage unter Beratern in Schweden zum dritten Mal in Folge zum innovativsten Unternehmen gekürt

Auszeichnung der Branchenorganisation SFM für die beste Depotversicherung

Neue digitale Oberfläche für Unternehmenskunden

Wichtige Finanzkennzahlen. Januar bis Dezember 2025 (2024)

Erträge 996 Mio. SEK (914)

Vertriebskosten 501 Mio. SEK (459)

Verwaltungskosten 120 Mio. SEK (119)

Finanz- und Risikoergebnis: 67 Mio. SEK (83)

Gewinn 441 Mio. SEK (420)

Vorgeschlagene Dividende 378 Mio. SEK (350), entsprechend mehr als 80 des Gewinns

Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht auf www.futur.se/finansiell-information.

Informationen zu Futur

Futur stellt digitale Infrastruktur für den Spar- und Rentenmarkt bereit. Mit unserer modernen Plattform verbinden wir Produkte sowie Kunden effizient über Partner, die professionelle Beratung anbieten. Unsere Plattform ermöglicht Partnern, bessere Sparmöglichkeiten kosteneffizient anzubieten, und hilft so mehr Menschen auf dem Weg in eine finanziell stärkere und sicherere Zukunft. Futur hat mehr als 60 Partner und 320.000 Kunden bei einem Sparkapital von 252 Milliarden Kronen. Weitere Informationen finden Sie auf www.futur.se

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