US-Anleger brauchen derzeit starke Nerven. Am Freitag setzen die US-Indizes ihren Abwärtstrend fort. Während der Iran-Konflikt die geopolitische Risikoprämie nach oben treibt, sorgt der "Große Hexensabbat" für zusätzliche Turbulenzen. Der S&P 500 steuert auf die vierte Verlustwoche in Folge zu - ein negatives Signal, das Charttechniker aufschrecken lässt. Der S&P 500 verliert am Freitag rund ein Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 noch deutlicher nachgibt. Auch der Dow Jones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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