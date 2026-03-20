© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Der bekannte Ökonom Scott Galloway warnt vor einem "Totalausfall" der Weltmärkte. Hohe Energiepreise und Schuldenkrisen könnten eine Abwärtsspirale auslösen, die Millionen Arbeitsplätze weltweit bedroht.Der renommierte Wirtschaftsanalyst und Professor an der New York University, Scott Galloway, in der Finanzwelt besser bekannt als "Prof G", schlägt Alarm. Seine Prognose ist düster: Er sieht die Weltwirtschaft an der Schwelle zu einem Totalausfall mit eiem Volumen von 10 Billionen US-Dollar. Damit meint Galloway einen massiven Verlust an globalem Marktwert, der in seiner Dimension die Erschütterungen der Finanzkrise von 2008 erreichen könnte, wie er in seinem Podcast Pivot erklärt. Während …Den vollständigen Artikel lesen
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