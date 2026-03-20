© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIKünstliche Intelligenz setzt Bürojobs unter Druck. Doch Analysten sehen eine überraschende Trendwende: Klassische Industriejobs könnten stark profitieren.Die Angst vor Jobverlusten durch künstliche Intelligenz erfasst zunehmend die Finanzmärkte, wie CNBC berichtet. Vor allem Softwarefirmen stehen unter Druck. Der entsprechende Branchenindex hat seit Jahresbeginn rund 20 Prozent verloren. Gleichzeitig zeigen auch Konjunkturdaten Schwäche. Im Februar sank in den USA die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 92.000. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 Prozent. Unternehmen reagieren bereits. Der Finanzdienstleister Block kündigte zuletzt den Abbau von mehr als 4.000 Stellen an …Den vollständigen Artikel lesen
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