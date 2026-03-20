Musashi Japan by TAIMATSU Co., Ltd., eine moderne japanische Messermarke, deren Wurzeln im traditionellen Handwerk und in der kulturellen Harmonie liegen, hat ihre neueste erlebnisorientierte Kampagne angekündigt: "Road to Shogun".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260320776662/de/

Die Kampagne, die als das bislang ambitionierteste Kundenerlebnis der Marke entwickelt wurde, lädt Besucher dazu ein, die teilnehmenden Musashi Japan-Filialen zu entdecken und mehr über die Traditionen, die Kultur und die Handwerkskunst zu erfahren, die die Marke inspirieren.

Bei dieser Erfahrung, deren Inspiration das Streben nach meisterhaftem Können ist, können die Teilnehmer beim Besuch der Geschäfte verschiedene Stufen durchlaufen und Belohnungen freischalten, die Elemente der japanischen Alltagskultur feiern.

Für Musashi Japan geht es bei der Handwerkskunst nicht nur um das Endprodukt, sondern auch um den Weg, der zur Meisterschaft führt. The Road to Shogun spiegelt diese Philosophie wider und nimmt die Kunden mit auf eine Reise, die die Leidenschaft, Neugier und Weiterentwicklung widerspiegelt, die das traditionelle japanische Handwerk auszeichnen.

Die Teilnehmer beginnen ihre Reise, indem sie sich bei der Journey Map der Kampagne anmelden oder in einem der teilnehmenden Geschäfte eine Kampagnenbroschüre erhalten. Wenn sie die Locations besuchen und die QR-Codes im Geschäft scannen, wird jeder Besuch registriert und sie rücken auf der Road to Shogun vor.

Die Reise führt durch fünf Stufen und auf jeder Stufe wird eine von der japanischen Kultur inspirierte Belohnung freigeschaltet:

Erste Stufe Sticker-Paket

Ein Symbol für den ersten Schritt des Teilnehmers auf dem Weg zum Shogun.

Zweite Stufe Original Musashi Japan Tenugui

Ein traditionelles japanisches Tenugui, ein dünnes, rechteckiges Baumwolltuch, das im Alltag zu verschiedensten Zwecken verwendet wird.

Dritte Stufe Original Musashi Japan Chochin

Eine traditionelle Chochin, die ikonische japanische Papierlaterne, die traditionell zur Beleuchtung und Dekoration eingesetzt wird.

Vierte Stufe Musashi Japan Festkleidung

Das offizielle traditionelle Musashi-Japan-Festset mit einem Happi-Mantel und einer Mütze, die von der klassischen japanischen Festkleidung inspiriert sind.

Fünfte Stufe Erster Preis

Teilnehmer, die die Reise vollständig absolvieren, erhalten den Hauptpreis: einen originalen Ukiyo-e-Druck, exklusiv für Musashi Japan in Auftrag gegeben. Das von einem japanischen Künstler im traditionellen ukiyo-e-Stil geschaffene Kunstwerk zelebriert japanische Handwerkskunst und das kulturelle Erbe der Messer von Musashi Japan.

Zusätzlich zu den Belohnungen für einzelnen Stufen erhalten Kunden, die im Geschäft für mindestens 100.000 Yen einkaufen, einen exklusiven emaki-Druck von Musashi Japan, der von traditionellen Bildrollen inspiriert ist, auf denen Kunsthandwerker bei der Arbeit und Szenen aus dem japanischen Alltag dargestellt sind.

Alle Kunden, die teilnehmende Geschäfte besuchen, können an der Aktion teilnehmen. Sobald eine Stufe freigeschaltet wurde, können die Prämien im Geschäft gegen Nachweis des Fortschritts beim Verkaufspersonal von Musashi Japan eingelöst werden. Die Teilnehmer können alle Prämien einlösen, die sie im Laufe der Aktion freischalten, jede Prämie kann jedoch nur einmal erhalten werden.

"Der Weg zur Meisterschaft besteht niemals nur aus einem einzigen Schritt. Es ist eine von Entdeckungen, Leidenschaft und Respekt vor dem Handwerk geprägte Reise. Road to Shogun lädt unsere Kunden ein, sich gemeinsam mit uns auf diese Reise zu begeben."

Über MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

Musashi Japan vereint traditionelle japanische Schmiedetechniken mit modernem Design und kreiert so Messer, die Präzision, Gleichgewicht und eine schlichte Ästhetik verkörpern. Jeder Klinge wohnt der Geist japanischer Handwerkskunst inne: zeitlos, diszipliniert und formvollendet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.musashihamono.com/pages/road-to-shogun-campaign

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260320776662/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

TAIMATSU Co., Ltd.

E-Mail: help@tai-matsu.jp