Freiburg (ots) -
"Orban nimmt die EU in Geiselhaft, um auf ein paar Stimmen zu spekulieren. Die Eskalation muss den Europäern eine Lehre sein. Selbst wenn Orban abgewählt wird, könnten 2027 in Frankreich und Polen nationalistische Regierungen an die Macht kommen. Ohne ein Abrücken vom Einstimmigkeitsprinzip droht der EU, noch häufiger von einzelnen Anti-Europäern gelähmt zu werden und sich selbst aus dem Spiel zu nehmen." https://mehr.bz/bel80a
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"Orban nimmt die EU in Geiselhaft, um auf ein paar Stimmen zu spekulieren. Die Eskalation muss den Europäern eine Lehre sein. Selbst wenn Orban abgewählt wird, könnten 2027 in Frankreich und Polen nationalistische Regierungen an die Macht kommen. Ohne ein Abrücken vom Einstimmigkeitsprinzip droht der EU, noch häufiger von einzelnen Anti-Europäern gelähmt zu werden und sich selbst aus dem Spiel zu nehmen." https://mehr.bz/bel80a
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