Der Irankrieg spitzt sich weiter zu: US-Präsident Donald Trump hat Friedensverhandlungen mit Teheran vorerst eine klare Absage erteilt. Seine Rhetorik ist gewohnt drastisch - Anleger müssen sich nun auf Turbulenzen einstellen. Diese Sektoren dürften die Outperformer bleiben.Donald Trump lässt die Muskeln spielen. Vor seinem Abflug nach Florida fand der US-Präsident im Weißen Haus deutliche Worte zur aktuellen Lage im Iran-Konflikt. Wer auf eine schnelle diplomatische Entspannung gehofft hatte, wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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