Die Angst ist zurück auf dem Parkett. Ein giftiger Cocktail aus eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und sprunghaft steigenden Ölpreisen hat die US-Börsen am Freitag deutlich ins Minus gedrückt. Seit Jahresbeginn haben die US-Indizes inzwischen teilweise deutlich nachgegeben.Es war ein Tag zum Vergessen für die Bullen. Der Dow Jones verlor rund ein Prozent schloss bei 45.577 Zählern. Noch heftiger erwischte es den breiter gefassten S&P 500, der um 1,51 Prozent auf 6.506 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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