Lyten kündigt die Einrichtung seines nächsten Lyten Industrial Hubs in Gdansk, Polen, an. In diesem Hub werden zentrale Fertigungs- und digitale Ressourcen gebündelt, um die Energieinfrastruktur, den Ausbau künstlicher Intelligenz sowie den Verteidigungssektor zu stärken.

Im Februar 2026 kündigte Lyten die Einrichtung des ersten Lyten Industrial Hubs in Schweden an, der die Batterieproduktion vor Ort mit einem KI-Rechenzentrumscampus mit 1 GW verbindet.

Lyten plant, seine Machbarkeitsstudie bis Ende 2026 abzuschließen, um den vollständigen Entwicklungsplan festzulegen.

Lyten, das Unternehmen für Anwendungen auf Basis von Supermaterialien und weltweit führend im Bereich Energiespeicherung, gab bekannt, die Einrichtung eines Lyten Industrial Hubs in Polen zu prüfen. Im Jahr 2026 wird Lyten eine Machbarkeitsstudie durchführen, um die Fertigungsanforderungen für Lyten-Produkte, mögliche öffentliche und private Partnerschaften sowie die erforderliche Energie- und Versorgungsinfrastruktur zu bewerten. Der Industrial Hub soll rund um Lyten Dwa entstehen, die Produktionsanlage und das F&E-Zentrum für Energiespeicher in Gdansk.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260320154102/de/

Lyten Voltpack Mobile System in front of Lyten Dwa plant in Gdansk, Poland

Im Februar 2026 kündigte Lyten die Einrichtung seines ersten Industrial Hubs in Skellefteå, Schweden, auf dem Gelände der ehemaligen Northvolt-Ett-Anlage an, die das Unternehmen vor Kurzem übernommen hat. Dort werden die Batterieproduktion und ein von EdgeConneX errichteter Rechenzentrumscampus mit einer Kapazität von bis zu 1 GW zusammengeführt. Sobald der schwedische Industrial Hub seine volle Produktionskapazität erreicht, dürfte er mehr als 10 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen anziehen und zu einem starken Impulsgeber für Beschäftigungswachstum werden.

"Wir treten in ein neues Zeitalter des Infrastrukturausbaus ein, um das über Jahrzehnte anhaltende Wachstum bei Stromnachfrage, KI-Rechenzentren und Verteidigungsausgaben zu unterstützen", sagte Dan Cook, Geschäftsführer und Mitgründer von Lyten. "Lyten errichtet strategisch gelegene Industrial Hubs, um die fortschrittlichen Materialien von Lyten und seine Batterie-Energiespeichersysteme mit digitaler KI-Infrastruktur zusammenzuführen. Wir sind überzeugt, dass Polen über die richtigen Fachkräfte, die passende Infrastruktur sowie die nötige Offenheit für öffentlich-private Partnerschaften verfügt, damit ein Lyten Industrial Hub in Gdansk erfolgreich sein kann."

Lyten betreibt derzeit in Gdansk, Polen, Europas größte Fertigungsanlage für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), in der das Unternehmen das Voltpack Mobile System (VMS) produziert. Das VMS ist ein modulares, KI-gestütztes Energiemanagementsystem, das Batterien nutzt, um jederzeit eine konstante und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen. VMS ist vorintegriert und steuert den Energiefluss mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich zwischen beliebigen Kombinationen aus Solar-, Wind-, Generator-, Batterie- und Netzstromquellen.

Zusätzlich werden für eine Einbindung in den Lyten Industrial Hub weitere Lyten-Produkte aus den firmeneigenen Supermaterialien des Unternehmens (Lyten 3D Graphene materials) geprüft, darunter:

Lithium-Schwefel-Batterien für autonome Systeme, darunter Drohnen, Roboter und Satelliten.

3D-Druck-Filamente mit ultrahoher Festigkeit sowie Lyten-Klebstoffe für den Einsatz in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Motorsport.

Lyten S Cure Betonzusatzmittel, mit denen sich hochfester Beton mit geringerem CO2-Fußabdruck herstellen lässt und die den Ausbau gewerblicher, industrieller sowie kritischer Infrastruktur unterstützen.

Robert Chryc-Gawrychowski, Geschäftsführer von Lyten Poland, ergänzte: "Die Fertigung schafft dringend benötigte Arbeitsplätze, erfordert jedoch erhebliche Kapitalinvestitionen. KI-Rechenzentren ziehen enorme Investitionen und Kapital an, sorgen aber nicht für nennenswertes Beschäftigungswachstum. Indem wir diese beiden Elemente in unseren Industrial Hubs zusammenführen, verbinden wir die Vorteile beider Bereiche und machen die lokale Wirtschaft zugleich zukunftssicher, während KI ihren disruptiven Wachstumskurs fortsetzt."

Am 20. März lud Lyten Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor in Polen und der Europäischen Union zu einer Begrüßungszeremonie in seine Anlage Lyten Dwa in Gdansk ein. Es war die erste Veranstaltung dieser Art, seit Lyten den Standort im vierten Quartal 2025 übernommen hat. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem der Minister für Finanzen und Wirtschaft, Andrzej Domanski, der Marschall der Woiwodschaft Pommern, Mieczyslaw Struk, sowie der stellvertretende Bürgermeister von Gdansk, Piotr Grzelak.

Über Lyten

Lyten wurde 2015 gegründet und ist weltweit führend bei Lithium-Schwefel-Batterien sowie fortschrittlichen 3D-Graphenmaterialien. Das Unternehmen hat mehr als 625 Millionen US-Dollar an Eigenkapital eingeworben und Absichtserklärungen über Finanzierungen in Höhe von 650 Millionen US-Dollar mit der Export-Import Bank der USA unterzeichnet. Lyten ist ein Privatunternehmen mit mehr als 1.000 Investoren, darunter Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, der Europäische Investitionsfonds sowie der Luxembourg Future Fund. Kein externer Investor hält mehr als 5 Prozent der Anteile am Unternehmen, und alle bedeutenden Investoren haben ihren Sitz in Nordamerika und Europa. Dem Verwaltungsrat von Lyten gehören Mitglieder aus den USA und Europa an. Der US-Hauptsitz befindet sich in San Jose, Kalifornien, der europäische Hauptsitz in Luxemburg.

Das Unternehmen hält mehr als 550 erteilte oder angemeldete Patente und stellt derzeit in San Jose, Kalifornien, Lithium-Schwefel-Batterien aus heimischen Rohstoffen für Kunden aus den Bereichen Drohnen, autonome Systeme sowie Verteidigung her. Zugleich betreibt es in Gdansk, Polen, Europas größte Fertigungsanlage für Batterie-Energiespeichersysteme. Lyten verfügt über ein wachsendes Produktportfolio auf Basis der Supermaterialplattform 3D Graphene für die Sektoren Beton, additive Fertigung, Motorsport und Verteidigung.

*Fast Company* führte Lyten auf Rang 8 der innovativsten Energieunternehmen. Außerdem wurde das Unternehmen 2024, 2025 sowie 2026 in die Liste der besten US-Unternehmen für grüne Technologien des *Time* Magazine aufgenommen. 2025 wurde Lyten zudem zum dritten Mal in Folge in die Liste der 100 besten Unternehmen im Bereich nationale Sicherheit des Silicon Valley Defense Journal aufgenommen.

Informationen zu Lyten Poland

Lyten Poland betreibt den Standort Dwa, ein 25.000 Quadratmeter großes Produktionswerk und F&E-Zentrum, das 2023 eröffnet wurde und auf die Herstellung von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) spezialisiert ist.

Es handelt sich um Europas größte Fertigungsanlage für Energiespeichersysteme, die mit modernster Technik, fortschrittlichen Technologien sowie robotergestützter Automatisierung ausgestattet ist. Der Standort ist auf eine Produktionskapazität von 6 GWh ausgelegt und bietet Raum für eine künftige Erweiterung auf 12 GWh.

Am 16. Oktober 2025 schloss Lyten die Übernahme der damaligen Northvolt-Dwa-Anlage ab. Die Übernahme umfasste das BESS-Produktportfolio sowie das geistige Eigentum von Northvolt. Zusammen mit dem F&E-Zentrum soll der Standort zum wichtigsten europäischen Produktionszentrum des Unternehmens für BESS-Systeme werden.

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