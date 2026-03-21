Gold gesucht & gefunden...: 11,74 g/t Gold: Neue Bohrdaten liefern ein starkes Signal für Kontinuität und Ausbaupotenzial

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In geopolitisch und konjunkturell unsicheren Zeiten bleibt Gold für viele Anleger ein wichtiger Diversifikator. Davon können gut finanzierte Explorer und Entwickler mit hochwertigen Projekten in Kanada profitieren.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 21.03.2026, 7:04 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was in den vergangenen Jahren in Krisenzeiten gegolten hat, gilt auch angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und der konjunkturellen Unsicherheit: Gold wird von vielen Marktteilnehmern als Diversifikator betrachtet. Der World Gold Council verweist darauf, dass die Korrelation von Gold zu Aktien in Stressphasen sinken oder negativ werden kann.

Gold als Diversifikator in Stressphasen: So korrelieren Aktien mit Gold, Silber und Industriemetallen:

Quelle: World Gold Council

Diese Diversifikationswirkung bedeutet nicht, dass Gold kurzfristig frei von Schwankungen ist. Gerade Phasen stark wechselnder Erwartungen bei Inflation, Zinsen, Energiepreisen und dem US-Dollar können den Goldpreis und Goldaktien spürbar bewegen.

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, schwankende Energiepreise und die Diskussion über den weiteren Zinskurs der Notenbanken erhöhen die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Das kann kurzfristig belastend wirken, ändert aber nichts daran, dass physisches Gold und goldnahe Anlagen für viele Investoren strategisch relevant bleiben.

Vor allem am Terminmarkt können auf starke Aufwärtsbewegungen auch scharfe Gegenbewegungen folgen. Für Investoren ist deshalb entscheidend, zwischen kurzfristiger Marktmechanik und den längerfristigen Fundamentaldaten zu unterscheiden.

Genau hier lohnt der Blick auf Unternehmen mit belastbaren Projekten, laufendem Nachrichtenfluss und ausreichender Finanzierung. Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) konzentriert sich auf hochgradige Goldprojekte in Kanada. Im Mittelpunkt steht derzeit "Eau Claire' in der "Eeyou-Istchee-James-Bay'-Region in Québec.

Neue Bohrergebnisse bei "Eau Claire'!

Im Rahmen des Phase-1-"Infill'-Programms über 13.000 m hat Fury (WKN: A2QFEP) bei "Eau Claire' bislang 21 Bohrlöcher über insgesamt rund 12.700 m abgeschlossen. Vollständige Untersuchungsergebnisse liegen bislang für 11 Bohrlöcher vor. Sieben davon lieferten nach Unternehmensangaben bedeutende Ergebnisse.

Besonders hervor sticht Bohrloch 26EC-099 mit 11,74 g/t Gold (Au) über 6,63 m. Diese Vererzungwurde laut Unternehmen etwa 40 m unterhalb des Trends früherer Bohrungen angetroffen und stützt damit die Kontinuität der Mineralisierung.

Quelle: Fury Gold Mines

Der Schwerpunkt der ersten Phase lag darauf, hochgradige Zonen besser zu definieren, die Kontinuität der bestehenden Ressource außerhalb der in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie berücksichtigten Abbaubereiche zu verbessern und zusätzliche Projektunsicherheiten zu verringern.

Quelle: Fury Gold Mines

Zur Einordnung: Die am 2. September 2025 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ("PEA') für "Eau Claire' ergab im Basisszenario bei einem Goldpreis von 2.400,- USD je Unze einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 554 Mio. CAD (Diskontsatz 5%), eine interne Verzinsung nach Steuern von 41% sowie eine geplante Gesamtproduktion von 834.000 Unzen Gold über eine Minenlaufzeit von elf Jahren. Für den Basisszenario-Fall wurden "AISC' von 1.140,- USD je Unze, Cash-Kosten von 892,- USD je Unze, anfängliche Investitionskosten von 217 Mio. CAD und eine Rückzahlungsdauer von 2,5 Jahren ausgewiesen.

Quelle: Fury Gold Mines

Seit der Übernahme von "Eau Claire' im Jahr 2020 hat Fury (WKN: A2QFEP) das Projekt durch zusätzliche Bohrungen, technische Arbeiten und die "PEA' systematisch weiterentwickelt. Für Investoren ist nun vor allem entscheidend, ob weitere Bohrergebnisse die Kontinuität der hochgradigen Bereiche bestätigen und zusätzliche Ressourcen besser in künftige Entwicklungspläne einbinden können.

Entsprechend wichtig ist das inzwischen gestartete, vollständig finanzierte Phase-2-"Infill'-Programm. Nach Unternehmensangaben sollen bis zum Sommer weitere 15.000 bis 25.000 Bohrmeter niedergebracht werden.

Quelle: Fury Gold Mines

Im Fokus stehen dabei die Umwandlung "abgeleiteter' Ressourcen in die Kategorie "angezeigt' sowie zusätzliche Erweiterungen der Lagerstätte.

Potenzial zwischen den Ressourcenblöcken!

Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), wertet die bisherigen "Infill'-Ergebnisseals Bestätigung der Kontinuität der Ressource. Mit Phase 2 will das Unternehmen insbesondere das Potenzial zwischen den Ressourcenblöcken - die sogenannte "Gap Zone' - in flachen, bislang nur unzureichend erprobten Bereichen testen und damit sowohl das Erweiterungspotenzialals auch die Planbarkeit des Projekts weiter verbessern.

Fazit: Tolle Fortschritte, bei günstiger Marktbewertung!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) ist bei "Eau Claire' operativ weiter vorangekommen: laufende "Infill'-Bohrungen, erste hochgradige Treffer, eine vorhandene "PEA' und ein klarer Arbeitsplan für 2026. Das reduziert nicht alle Risiken, verbessert aber die Datengrundlage für die weitere Projektentwicklung.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören neben "Eau Claire' insbesondere "Committee Bay' in Nunavut und "Sakami' in Québec. Neben den Kernprojekten weist Fury aktuell auch "Éléonore South', "Elmer East' und "Kipawa'-Zeus im Projektportfolio aus. Darüber hinaus hält noch eine strategische Beteiligung an Dolly Varden Silver.

Quelle: Fury Gold Mines

Zusätzliche Unterstützung erhält Fury (WKN: A2QFEP) durch die im Jahr 2025 gemeldete strategische Beteiligung von Agnico Eagle. Zusammen mit der vorhandenen Projektbasis und dem laufenden Nachrichtenfluss spricht das für eine solide Ausgangsposition.

Für Investoren ergibt sich damit ein folgendes Bild: Kurzfristig können weitere Explorationserfolge und technische Fortschritte für Impulse sorgen, langfristig hängt der Wertzuwachs davon ab, ob "Eau Claire' erfolgreich weiterentriskiert, finanziert und in Richtung Entwicklung geführt wird.

Quelle: Fury Gold Mines

Alles in allem ist Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) ein kanadisch fokussiertes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem fortgeschrittenen Kernprojekt, weiterem Explorationspotenzial und sichtbarem Nachrichtenfluss.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Kapitalanlagen in Aktien von Explorations-, Entwicklungs- und Rohstoffunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen insbesondere Explorations-, Geologie-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, Finanzierungs-, Marktpreis-, Währungs-, Liquiditäts- und Verwässerungsrisiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.

Quellen / Informationsgrundlage: Dieser Beitrag beruht auf zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung öffentlich zugänglichen Informationen, insbesondere auf Veröffentlichungen der Fury Gold Mines Ltd. sowie auf allgemein zugänglichen Branchenquellen. Hauptquellen: Fury Gold Mines Ltd. (u. a. Unternehmensmitteilungen vom 17.03.2026 und 02.09.2025 sowie Projektunterlagen), World Gold Council. Intro-Bild: Symbolbild/KI-generiert. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, wurden die Informationen nicht unabhängig durch die JS Research GmbH verifiziert.

Methodik: Qualitative Einordnung öffentlich zugänglicher Unternehmens- und Branchenangaben; kein eigenes Bewertungsmodell, kein Kursziel, keine laufende Aktualisierung.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Soweit dieser Beitrag Aussagen zu künftigen Entwicklungen enthält, etwa zu Bohrprogrammen, weiteren Explorationsergebnissen, Projektfortschritten, Ressourcenhochstufungen, Finanzierungen, Zeitplänen, wirtschaftlichem Potenzial oder sonstigen Erwartungen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können daher wesentlich von den hier dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen wird nicht übernommen.

Offenlegung / Vergütung / Interessenkonflikte: Dieser Beitrag wurde von der JS Research GmbH im Auftrag der Fury Gold Mines Ltd. erstellt und verbreitet. Zwischen der SRC swiss resource capital AG und der Fury Gold Mines Ltd. besteht eine entgeltliche IR-/Kommunikationsbeziehung. Die JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG.

Die JS Research GmbH und/oder der Autor können Aktien der Fury Gold Mines Ltd. halten. Nach eigener Angabe bestand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5% oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals der Fury Gold Mines Ltd.

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