Die Gerresheimer-Aktie schoss am gestrigen Freitag völlig überraschend um +18% in die Höhe. Was ist der Auslöser des Höhenfluges des Spezialverpackungsherstellers und wie sollten sich Anleger nun positionieren? Die Gerüchteküche brodelt Auslöser des Kurssprungs der Gerresheimer-Aktie zum Wochenschluss sind Gerüchte über eine mögliche Übernahme des deutschen Verpackungskonzerns. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat der US-Verpackungskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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