Nach dem jüngsten Rücksetzer hat sich der Preis des Edelmetalls stabilisiert. Der Krieg im Iran ist ein zusätzliches Argument zur Höhergewichtung. Spekulative Anleger wagen eine gehebelte Wette. Neuer Aufwärtstrend?: Dem Anstieg auf das Allzeithoch Ende Januar folgte eine Korrektur. Mittlerweile geht es wieder nach oben. Die Ziele reichen über 6.000 Dollar. Das Grand Emperor Hotel in der Spielerstadt Macau war bekannt für seinen opulenten "goldenen" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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