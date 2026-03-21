Martin Päutz zählt zu den Pionieren des Day-Tradings in Deutschland. Mit der Erfahrung von über 100.000 Transaktionen teilt er in MASTERMIND TRADING täglich Analysen und die besten Trading-Ideen - ein Wissensvorsprung in turbulenten Börsenzeiten. Die Lage an den Finanzmärkten ist derzeit von Unsicherheit geprägt. Der Nahostkonflikt sorgt für anhaltende Nervosität. Gleichzeitig wächst die Sorge vor erneut anziehender Inflation sowie möglichen Belastungen für Konjunktur und Unternehmensgewinne. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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