Das "Next Butte?"-Setup in Montana - und es ist noch immer eine $15M-Story

Anzeige / Werbung

Warum Domestic Metals möglicherweise auf ein distriktweites Kupfer-System sitzt - nur Wochen vor dem Bohrstart.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Domestic Metals Corp. veröffentlicht.

Es gibt einen Satz im Bergbau, den jeder ernsthafte Geologe kennt:

"Der beste Ort, um eine Mine zu finden, ist neben einer bestehenden Mine."

Nicht in der Nähe.

Nicht im selben Land.

Nicht im gleichen Trend.

Direkt daneben.

Denn mineralische Systeme entstehen nicht zufällig.

Sie bilden sich in Clustern, Gürteln und ganzen Distrikten.

Wer das versteht, erkennt die Momente, in denen sich möglicherweise etwas deutlich Größeres entwickelt, als es der Markt aktuell einpreist.

Und genau hier wird es bei Domestic Metals interessant.

Denn was sich beim Smart-Creek-Projekt in Montana abzeichnet, ist längst keine einfache Explorationsstory mehr.

Es entwickelt sich etwas Substanzielleres:

Ein distriktweites Kupfer-Gold-Silber-System - in derselben geologischen Umgebung wie eine der größten Kupferlagerstätten der US-Geschichte.