Nach mehrheitlich rückläufigen Umsätzen und Gewinnen sollen die Erträge der Ölkonzerne in diesem Jahr wieder sprudeln. Neben drastischen Kostensenkungen hilft vor allem der Ölpreis. Diese Aktien sind die großen Profiteure. Die Fahrt zur Tankstelle bereitet Autofahrern ohnehin kein Vergnügen. In diesen Tagen wird es allerdings schon besonders teuer. Bis zu 2,50 Euro wurde für einen Liter Benzin verlangt. So mancher stieg aufs Fahrrad oder öffentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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