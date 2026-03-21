© Foto: HelloFresh Pressematerial3,61 Euro. Weniger hat die HelloFresh-Aktie noch nie gekostet. Nicht nach dem Corona-Hoch, nicht nach der grossen Ernuchterung 2022, nicht nach den Gewinnwarnungen der vergangenen 2 Jahre. Gibt es noch Hoffnung?Es ist eine Zahl, die den Absturz auf den Punkt bringt: Vom Allzeithoch bei 96 Euro im November 2021 bis zum Schlusskurs vom Freitag bei 3,61 Euro hat HelloFresh mehr als 96 Prozent seines Borsenwerts vernichtet. Aus einem Pandemie-Liebling mit Traumwachstum ist ein Unternehmen geworden, das Analysten mit dem Begriff "Frozen momentum" umschreiben - eingefrorener Schwung, der auf Tauwetter wartet. Den jungsten Kursrutsch hat ein profaner Ausloser beschleunigt: Winterwetter. …Den vollständigen Artikel lesen
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