Kaum eine technische Anwendung, in der sie nicht steckt: Künstliche Intelligenz (KI). Auch in Sicherheitskameras sorgt sie für Mehrwert. Nicht alle KI-Funktionen sind in der Praxis gleichermaßen nützlich, manche aber wirklich clevere Helfer. Im Frühling erwacht die Natur wieder, die ersten Blumen blühen und vielleicht huscht auch der ein oder andere tierische Besucher durch den Garten. Wer davon nichts verpassen möchte, setzt auf Sicherheitskameras. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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