Eine wertvolle Beteiligung und hohe Ölpreise machen dieses Unternehmen zu einem spannenden Investment in geopolitisch unsicheren Zeiten. Es ist ein Vorstoß, der aufhorchen lässt. Laut einem Bericht der "Financial Times" arbeiten Vertreter der deutschen Automobil- und Verteidigungsindustrie an einem Konzept, das die Gründung eines staatlichen Handelshauses für kritische Rohstoffe vorsieht. Als Vorbild soll dabei Japan dienen, das zum Schutz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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