Ein CRM kann Startups helfen, Kundendaten effizient zu verwalten und Prozesse von Anfang an professionell aufzusetzen. HubSpot bietet hier eine kostenlose Lösung, die sich flexibel anpasst, mitwächst und sich leicht in Systeme wie DATEV oder SAP integrieren lässt. Kostenloses CRM für deutsche Startups: Die Basis für effizientes Kundenmanagement Startups stehen oft vor der Herausforderung, Kundendaten von Anfang an strukturiert zu verwalten. Ein CRM-System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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