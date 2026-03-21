GOLD: SCHOCK am Markt. Mehr als 10% Minus auf Wochensicht

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 13/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis aktuell hat in der vergangenen Woche ein klares Schwächesignal geliefert. Bereits zum Wochenstart notierte Gold bei 5.011,8 USD, verlor jedoch im weiteren Verlauf massiv an Wert.

?? Entscheidender Punkt: Nach einer kurzen Seitwärtsphase kam es zu einem deutlichen Abverkauf, der den Goldpreis bis auf 4.490,3 USD drückte.

Zwischenzeitliche Erholungen? Fehlanzeige.

Jede Aufwärtsbewegung wurde konsequent verkauft.

Das Gold Tageschart hat sich damit deutlich eingetrübt. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Gold hat zwar die Chance sich am 38,2 - Retracement zu erholen, die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben wäre aber gegeben, sollte das Retracement aufgegeben werden.

?? Ergebnis: Der Goldpreis zeigt aktuell eine klare Schwächephase mit erhöhter Volatilität.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 21.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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