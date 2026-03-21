Wer gemanagte Fonds und ETFs im Depot hat, sollte auch mögliche fiskalische Fallstricke kennen. Die aktuell wichtigsten Steuerspielregeln für Anleger im Überblick. Schon seit 2018 werden ETFs und aktiv gemanagte Fonds einheitlich besteuert. Bei Ausschüttungen und Anteilsverkäufen können aber unerwartete Steuerfallen lauern. Anleger sollten daher über die fiskalischen Grundregeln im Bilde sein: Steuern auf Anlegerebene. Auf Kursgewinne und Ausschüttungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE