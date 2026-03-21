© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis wankt bedenklich. Die Grenzen des bullischen Szenarios stehen vor dem ultimativen Belastungstest. Die nächsten Tage dürften für Gold entscheidend und richtungsweisend werden.Aktuelle Goldpreisentwicklung sendet deutliche Warnzeichen Der Goldpreis beendete die Handelswoche unterhalb von 4.500 US-Dollar. Dieser Wochenschluss ist aus technischer Sicht ein ernstzunehmendes Warnzeichen, markiert er doch den Eintritt des Goldpreises in die heiße Zone. Insgesamt lässt die Situation für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Doch Gold hat die aktuelle Preisschwäche nicht exklusiv. Silber beendete die Handelswoche unterhalb von 70 US-Dollar und auch der Kupferpreis geriet …Den vollständigen Artikel lesen
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