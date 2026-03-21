Die Eröffnung des 9. Shops in Offenbach am 26. März unterstreicht Deutschlands Bedeutung als zentralen Wachstumsmarkt

Die Telekom Srbija Group eröffnet am 26. März in Offenbach ihren 9. Shop in Deutschland und setzt damit einen Meilenstein beim Ausbau ihrer Präsenz in einem der größten Telekommunikationsmärkte Europas. Für das Unternehmen ist Deutschland zugleich ein zentraler internationaler Wachstumsmarkt.

Der neue Shop in Offenbach ist ein weiterer Schritt in Telekom Srbijas Plan, in Deutschland ein bundesweites Shop- und Vertriebsnetz aufzubauen. Das Unternehmen baut seine Präsenz in wichtigen Regionen kontinuierlich aus und konzentriert sich dabei auf Gebiete mit hoher Telekommunikationsnachfrage sowie etablierten Gemeinschaften aus Serbien und dem Westbalkan.

Unterstützt wird die Eröffnung von der bundesweiten Kundenkampagne "Ganz Deutschland feiert", die vom 23. bis 28. März läuft. Im Rahmen der Kampagne erhalten Kunden, die in den Shops von Telekom Srbija in Deutschland einen Postpaid-Vertrag abschließen, kostenlos ein MTEL-TAG-Gerät. Am 26. März findet im neuen Shop in Offenbach eine besondere Eröffnungsveranstaltung einschließlich Verlosung statt. Kunden sind eingeladen, während des Kampagnenzeitraums Telekom-Srbija-Shops in ganz Deutschland zu besuchen, Dienste zu buchen, Aktionsangebote zu erhalten sowie an den Eröffnungsaktivitäten teilzunehmen.

"Deutschland ist einer unserer wichtigsten internationalen Märkte und eine zentrale Säule unserer Wachstumsstrategie", sagte Vladimir Lucic, Geschäftsführer von Telekom Srbija. "Hier treffen die Größe eines der größten Telekommunikationsmärkte Europas und eine bedeutende serbische Diaspora aufeinander, die dauerhaft einen klaren Bedarf an verlässlichen Verbindungen in den Westbalkan hat. Die Eröffnung unseres 9. Shops am 26. März ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer bundesweiten Präsenz, da wir aus einer Position der Stärke und mit klarem langfristigem Fokus investieren."

Deutschland spielt für die internationale Expansion von Telekom Srbija eine zentrale Rolle, sowohl wegen der Größe seines Telekommunikationssektors als auch wegen der größten serbischen Diaspora in Europa. Daraus ergibt sich eine stabile, gut definierte Kundenbasis mit hoher Nachfrage nach Konnektivität, Medieninhalten sowie digitalen Diensten mit Bezug zur Region.

Das Unternehmen baut sein Shop- und Vertriebsnetz in Regionen wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen sowie Berlin weiter aus und treibt damit sein Ziel voran, im deutschen Markt eine breit aufgestellte und gut erreichbare Präsenz aufzubauen.

Die Adresse des neuen Shops wird: Frankfurter Str. 44, Offenbach am Main.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Hauptsitz in Serbien ist in 13 europäischen Ländern und auch jenseits der Grenzen von Europa aktiv (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE). Sie ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsbetreiber in Südosteuropa und führt die Transformation im Westbalkan an. Die Gruppe hat fast 14 Millionen Abonnenten und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet in vier Segmenten Dienste an: Festnetztelefonie, mobile Kommunikation, Internet und Multimedia.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260320006292/de/

Contacts:

Ivana Bajovic

ivanabajo@telekom.rs

+381 64 650 7300