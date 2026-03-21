Die Mieten steigen, der Gewinn zieht an, und es gibt auch noch eine höhere Dividende. Nur die Aktie läuft nicht richtig mit. Das kann sich ändern. Es gibt auf dem deutschen Immobilienmarkt einen Sweet-Spot: Wohnungen in Ballungsräumen. Die Nachfrage dort ist groß, es gibt zu wenig Neubauten. Die Folge ist, dass die Mieten kontinuierlich steigen. Und daran wird sich in den kommenden Jahren erst einmal wenig ändern. Auch der Krieg im Iran oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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