T. Rowe Price ist praktisch schuldenfrei und kann seine Dividende locker aus den Gewinnen auszahlen. 40 Jahre wurden die Ausschüttungen verlässlich erhöht. Mehr Sicherheit geht nicht, oder?In unserem letzten Dividenden-Radar richteten wir den Blick auf die raue Nordsee und das Cashflow-Phänomen Ithaca Energy. Wer dort investiert ist, darf sich aktuell über die Bestätigung der dritten Interimsdividende für 2025 freuen und darüber, dass der Kurs am Donnerstag um rund 12 Prozent hochschnellte. Doch während Ithaca die spekulativere Seite des Einkommensdepots bedient, kehren wir heute in das Herzstück der klassischen Dividendenaristokratie zurück. Wir wollen diesmal einen Giganten genauer …Den vollständigen Artikel lesen
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