Berlin (ots) -Auf der Leipziger Buchmesse wurden die diesjährigen BookBeat Awards in vier Kategorien verliehen. Als Autorin des Jahres wird Lilly Lucas geehrt, als Hörbuch des Jahres wird "Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104" von Susanne Abel ausgezeichnet. Der Award für das Hörbuch-Debüt geht an Tahsim Durgun für sein autobiografisches Hörbuch "Mama, bitte lern Deutsch - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft" und die beliebteste Hörbuchsprecherin ist dieses Jahr Vera Teltz. Die BookBeat Awards basieren auf Millionen von bei BookBeat gehörten Stunden, auf den Bewertungen von Nutzer*innen und der Performance der Hörbücher.Für Lilly Lucas war es nach 2021 schon der zweite Award; damals war ihr Hörbuch "New Horizons" das meistgehörte Hörbuch bei BookBeat. Diesmal wird sie als Autorin des Jahres 2026 ausgezeichnet. Hierbei werden nicht nur die gehörten Stunden zur Grundlage genommen, sondern auch die Durchhör-Rate ihrer Hörbücher und die Bewertungen durch die Nutzer*innen. "Lilly Lucas ist schon seit vielen Jahren eine der beliebtesten deutschsprachigen Autorinnen bei BookBeat. In diesem Jahr hat sie sich gegen ein starkes Mitbewerber*innenfeld durchgesetzt und es ist uns eine große Ehre, sie mit unserem neuen Award Autor*in des Jahres auszeichnen zu dürfen", sagt Therese Korritter, Book Performance Specialist DACH bei BookBeat."Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung! Meine Bücher sind schon so lange bei BookBeat und ich freue mich, dass sie da so ein tolles Zuhause gefunden haben!", äußert sich Lilly Lucas.BookBeats Hörbuch des Jahres 2026 ist "Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104" von Susanne Abel (Hörbuch Hamburg). Der BookBeat Award für die Sprecherin des Jahres geht an Vera Teltz, die neben vielen anderen erfolgreichen Titeln des Jahres 2026 auch dem Hörbuch des Jahres ihre Stimme verleiht. "Susanne Abels Roman hat die Nutzer*innen von BookBeat im vergangenen Jahr wirklich bewegt und begeistert, und das Hörbuch hat hervorragende Bewertungen und Rezensionen erhalten. Vera Teltz hat mit ihrer einfühlsamen Interpretation wesentlich zum Erfolg des Hörbuchs beigetragen. Wir gratulieren beiden herzlich zu ihren BookBeat Awards!", sagt Berit Bretschneider, Marketing Director DACH bei BookBeat."Da habe ich eh schon das Glück, eine Arbeit zu haben, die ich liebe, und jetzt bekomme ich sogar noch einen Preis dafür. Wie toll! Ich hoffe, dass Geschichtenerzählerinnen aus Fleisch und Blut noch lange gewollt werden", freut sich Vera Teltz. Und Susanne Abel ergänzt: "Vera Teltz liest meine Bücher so fantastisch, dass ich beim Hören regelmäßig vergesse, dass ich sie geschrieben habe!"Erstmals zeichnet BookBeat auch ein Hörbuch-Debüt aus. Die Auszeichnung geht an Tahsim Durgun für sein Hörbuch "Mama, bitte lern Deutsch - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft" (Argon Verlag). "Tahsim Durgun beschreibt das Aufwachsen in einer migrantischen Gesellschaft mit kritischem Blick, mit Empathie und mit Humor - die fantastischen Bewertungen unserer Hörer*innen und die Abrufzahlen des Hörbuchs auf BookBeat machen es zu einem verdienten Sieger in der Kategorie Hörbuch-Debüt", sagt Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.In diesem Jahr wurden die BookBeat Awards zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Vor einem großen interessierten Publikum präsentierte Moderatorin und Hörbuchsprecherin Henrike Tönnes auf der zentralen Audio-Bühne die je sechs Nominierten in den vier Preiskategorien. Die Auswahl der Nominierten beruht dabei auf Millionen von Hörstunden der deutschen BookBeat-Hörer*innen sowie auf deren Bewertungen für Hörbücher und Sprecher*innen.Auswahlkriterien für die BookBeat Awards:- Autor*in des Jahres berücksichtigt Autor*innen, die in deutscher Sprache schreiben und deren drei zuletzt veröffentlichte Hörbücher, davon mindestens eines in den letzten 12 Monaten (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026), besonders beliebt und bestbewertet sind.- Das Hörbuch des Jahres wird anhand der Verkaufszahlen, Bewertungen und Performance des zuletzt erschienenen Buches deutschsprachiger Autor*innen in den letzten zwölf Monaten (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026) ermittelt.- Sprecher*in des Jahres wird anhand der Verkaufszahlen und der Bewertungen durch die Kund*innen ermittelt. In die Auswahl kommen Sprecher*innen, die mindestens ein Hörbuch eingesprochen haben, das in den letzten zwölf Monaten (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026) erschienen ist und die Verkäufe aller von den jeweiligen Sprecher*innen in diesem Zeitraum neu erschienenen Hörbücher.- Das Hörbuch-Debüt des Jahres zeichnet Autor*innen aus, die in der Zeit seit dem 01. Februar 2025 erstmals ein Hörbuch herausgebracht haben. Ausgewählt wird das von den Kund*innen meistgehörte, meist gestartete und am besten bewertete Hörbuch-Debüt.Pressekontakt:Kathrin RüstigGeschäftsführerinBookBeat GmbHkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133196/6240518