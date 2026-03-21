Die Aktie wird unter Buchwert gehandelt - steigende Kalipreise, weniger Investitionsdruck und eine kostengünstige Mine in Kanada könnten für steigende Kurse sorgen. Etwas sehr Bodenständiges entscheidet über den Aktienkurs von K?+?S: der Preis pro Tonne Kali. Ein paar Dutzend Dollar rauf oder runter können das Ergebnis kräftig bewegen. Genau diese Zyklik hat den Titel lange in die Skepsis- Ecke gedrückt - und erklärt, warum die Aktie trotz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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