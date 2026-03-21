© Foto: Andrew Gombert - EPAWährend Washington beschwichtigt, warnt ein prominenter Makrostratege vor einer Eskalation: Der US-Ökonom David Woo sieht die USA kurz vor einem möglichen Bodeneinsatz im Iran - mit weitreichenden Folgen für Anleger. Im Gespräch mit CNBC zeichnet Woo ein deutlich düsteres Bild der Lage. Trotz gegenteiliger Signale von Donald Trump hält er einen Einsatz von US-Bodentruppen innerhalb weniger Tage für wahrscheinlich. Ein amphibischer Angriff nahe Bandar Abbas sei aus seiner Sicht "wahrscheinlich die einzige Handlungsoption", um die strategisch entscheidende Straße von Hormus wieder zu öffnen. Woo zweifelt offen an den offiziellen Aussagen aus Washington: "Trump versucht, den Aktienmarkt …Den vollständigen Artikel lesen
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