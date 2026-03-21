Der letzte Schritt zum Konzernumbau rückt näher. Künftig dürfte deutlich mehr Geld ausgeschüttet werden. Ein Faktor bereitet allerdings Sorgen. Acht Prozent mehr als im Vorjahr: Der Autozulieferer Continental hebt seine Dividende um 20 Cent auf 2,70 Euro je Aktie an. Bei aktuellen Kursen entspricht das einer Dividendenrendite von mehr als vier Prozent, dürfte aber erst der Anfang sein. Der Analystenkonsens erwartet, dass die Niedersachsen ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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