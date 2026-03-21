© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEIn einem exklusiven Interview mit Barron's erklärt Goldman-Stratege Ben Snider, warum er trotz Unsicherheiten beim KI-Boom weiter auf US-Aktien setzt - und worauf Anleger achten sollten.Der neue US-Aktienstratege von Goldman Sachs, Ben Snider, setzt weiter auf steigende Kurse. Doch er formuliert zugleich die zentrale Unsicherheit für Investoren klar. "Ich möchte Beweise dafür sehen, dass all diese Investitionen in KI zu KI-Umsätzen und -Gewinnen führen werden", sagte er im Gespräch mit Barron's. "Das ist für mich derzeit die wichtigste Frage für US-Aktienanleger." Snider, seit Dezember im Amt, tritt in große Fußstapfen. Dennoch ist er überzeugt, dass sich der Markt langfristig an …Den vollständigen Artikel lesen
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