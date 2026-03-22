Mit Discount- und Bonus-Cap-Zertifikaten das Risiko reduzieren und zwischen 9,5 und 33,1?Prozent Rendite in einem Jahr kassieren. Die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten sind nichts für schwache Nerven. Um diese etwas zu schonen, bieten führende internationale Finanzinstitute, wie beispielsweise BNP Paribas, HSBC und Morgan Stanley, Anlegern sogenannte strukturierte Wertpapiere. Analog zum Helm beim American Football lässt sich das Verletzungsrisiko ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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