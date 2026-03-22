Ein internationales Elektroauto-Bündnis steht vor der entscheidenden Phase. Nach einer längeren Durststrecke könnte sich die strategische Partnerschaft nun erstmals operativ auszahlen und frische Fantasie verleihen. Steht der Gamechanger-Moment für den Automotive-Player unmittelbar bevor?Im Bereich Software und digitale Fahrzeugfunktionen haben sich chinesische Automobilhersteller zu wichtigen Innovationstreibern entwickelt. Hersteller reagieren darauf zunehmend mit strategischen Partnerschaften, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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