Dieser Exchange Traded Fund (ETF) bietet Zugang zu 269 Unternehmen, deren Aktienkurse wenig schwanken. Kommen die Märkte unter Druck, spielt er seine Stärke aus. Anleger suchen in turbulenten Zeiten nach Strategien, die Stabilität versprechen. Eine bewährte Option sind Low-Volatility-ETFs. Diese Exchange Traded Funds bilden die Wertentwicklung von Aktien physisch ab, deren Kurse historisch nur geringe Schwankungen aufweisen. Sie eignen sich für Anleger, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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