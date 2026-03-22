Mit einem Kursplus von rund +3% war die The Trade Desk-Aktie am Freitag einer der stärksten Werte im US-Leitindex S&P 500. Was steckte hinter der guten Performance und können Anleger langsam auf eine Trendwende der so arg gebeutelten Aktie hoffen? Zwei gute Nachrichten Zum Wochenschluss profitiert die The Trade Desk-Aktie von zwei guten Nachrichten. Medienberichten zufolge steht das Adtech-Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit OpenAI, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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