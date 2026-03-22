Mit der Übernahme positioniert sich Prodalim für eine Erweiterung seines schnell wachsenden Angebots an funktionellen Getränkelösungen, beschleunigt seine Expansion auf dem US-amerikanischen Markt für funktionelle Inhaltsstoffe und baut seine Präsenz in Schwellenländern aus

Prodalim, ein Weltmarktführer für Lösungen für Säfte und Spezialzutaten, hat heute die Übernahme von Sylvestre bekannt gegeben, einem führenden brasilianischen Hersteller von Botanicals und funktionellen Extrakten für den nutrazeutischen Sektor. Die derzeitigen Eigentümer und das Managementteam von Sylvestre behalten ihre Positionen im Unternehmen und werden dessen Integration in die Plattform von Prodalim unterstützen.

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Sylvestre wurde 1992 in Brasilien gegründet und ist ein renommierter Lieferant hochwertiger natürlicher Inhaltsstoffe, der sich auf Pflanzenextrakte, Fruchtpulver, Superfrüchte, Tees und einzigartige funktionelle Lösungen auf pflanzlicher Basis spezialisiert hat, die aus der reichen und vielfältigen brasilianischen Flora gewonnen werden. Mit einem Portfolio, das mehr als 200 natürliche Inhaltsstoffe umfasst, bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel und unterstützt damit wellness- und gesundheitsorientierte Anwendungen. Sylvestre macht sich die große Artenvielfalt Brasiliens sowie fortschrittliche Extraktions- und Sprühtrocknungstechnologien zunutze und hat ein umfassendes Fachwissen in der Bereitstellung von hochwertigen pflanzlichen Systemen mit Clean Label für den nationalen und internationalen Markt aufgebaut.

Mit der Übernahme kann Prodalim sein schnell wachsendes Angebot an funktionellen Getränkelösungen weiter ausbauen, seine Expansion auf den US-Markt für funktionelle Inhaltsstoffe beschleunigen und seine Präsenz in Schwellenländern verstärken. Der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel umfasst ein B2B-Segment für Inhaltsstoffe mit einem Volumen von etwa 10 Milliarden US-Dollar und einen B2C-Markt, dessen Volumen 500 Milliarden US-Dollar übersteigt. Beide Segmente verzeichnen ein geschätztes durchschnittliches jährliches Wachstum (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von etwa 7 bis 8 %, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach Lösungen für präventive Gesundheit, Wellness und funktionelle Ernährung.

Diese strategische Ergänzung erweitert die Kompetenzen von Prodalim bei der natürlichen Extraktion und der Entwicklung funktioneller Inhaltsstoffe, erschließt neue Cross-Selling-Möglichkeiten und beschleunigt die globale Verbreitung des Portfolios über die Handels- und Lieferkettenplattform von Prodalim. Durch die Transaktion wird die Position von Prodalim im Bereich gesundheitsorientierter Getränke- und Snackanwendungen gestärkt und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens im Bereich funktioneller Inhaltsstoffe untermauert. Außerdem bekräftigt die Übernahme das Kernversprechen von Prodalim, natürliche, gesunde und Clean-Label-Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Verbraucheranforderungen Rechnung tragen.

Mit der Übernahme von Sylvestre erreicht Prodalim einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner beschleunigten strategischen Transformation und kann seine Position als hochkarätiger Innovationspartner für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie weiter festigen. Dieser Schritt folgt auf die im Dezember 2025 durchgeführte strategische Übernahme des Getränkearomenherstellers Rene Laurent (Frankreich).

Im Rahmen seiner Umstrukturierungsmaßnahmen hat Prodalim seine Aktivitäten in drei zweckorientierte Geschäftsbereiche neu organisiert:

Juice Solutions ein etablierter Geschäftsbreich, der Saftproduzenten eine Kompplettlösung aus einer Hand bietet, einschließlich Beschaffung, Logistik, Rezeptur und Mischung.

Specialty Ingredients Solutions das Angebot mfasst Geschmacksstoffe wie aromatische Fruchtessenzen (FTNF) und Aromen, ätherische Öle, funktionelle Inhaltsstoffe, einschließlich Zitrusfasern und natürliche Farbstoffe, mit einem internen Forschungs- und Entwicklungsteam für kundenspezifische Getränkelösungen.

SOLOS eine patentierte Premium-Lösung zur Entalkoholisierung für die NoLo-Branche.

Alle Geschäftsbereiche werden durch die vertikal integrierte, regenerative Lieferkette von Prodalim unterstützt, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft aufgebaut ist. Durch diesen Ansatz versetzt Prodalim Lebensmittel- und Getränkemarken in die Lage, innovativ zu sein und dabei Nachhaltigkeit, Funktionalität und Transparenz in den Mittelpunkt zu stellen.

Über Prodalim

Prodalim ist ein Weltmarktführer für Saft- und Spezialzutatenlösungen, der das Beste aus der Natur nutzt, um gesündere Produkte herzustellen. Mit seiner Lieferkette, die vom Baum bis auf den Tisch reicht, und seiner globalen Präsenz entwickelt das Unternehmen nachhaltige, innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und leistet einen wertvollen Beitrag für Mensch und Umwelt.

Besuchen Sie Prodalim unter: www.prodalim.com

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