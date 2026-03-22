DAX: Weiterhin nervöse Marktphase! - Die aktuelle Analyse & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 13 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Die Abwärtsdynamik der letzten drei Handelstage hatte einen ausgeprägten Charakter. Zum Wochenschluss am Freitagabend hat der DAX mit dem Kerzenkörper auf dem 50,0 - Retracement aufgesetzt.

Das Tageschart ist aktuell uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Der DAX hat charttechnisch zu Wochenbeginn die Möglichkeit sich am 50,0 - Retracement zu stabilisieren und eine Erholung abzubilden. Setzt sich dieses Szenario durch, so könnte sich die Aufwärtsbewegung zunächst bis an das 38,2 - Retracement fortsetzen. Sollten es die Bullen schaffen, den DAX über diesem Retracement festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass der Index weiter in Richtung der SMA20 (aktuell bei 23.818 Punkten) laufen könnte. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen erreicht werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 22.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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