Der Run auf ionische Ton-Seltenerdmetalle in Südamerika: Brasilien entwickelt sich zur strategischen Alternative zu China

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Projekte unter der Leitung von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) sowie eine neue Welle von Explorationsunternehmen wie Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) unterstreichen die wachsende Bedeutung der ionischen Ton-Seltenerdmetallvorkommen in Brasilien.

Südamerika zieht zunehmend die Aufmerksamkeit von Investoren und Regierungen auf sich, die nach neuen Quellen für Seltenerdelemente suchen, da Brasiliens aufkommende ionische Tonvorkommen beginnen, Chinas langjährige Dominanz bei der Versorgung mit schweren Seltenerdmetallen herauszufordern.

Seltenerdelemente (REEs) - insbesondere Dysprosium und Terbium - sind wesentliche Bestandteile von Hochleistungs-Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen, Verteidigungstechnologien und moderner Elektronik eingesetzt werden. Obwohl diese Materialien nur in kleinen Mengen verwendet werden, spielen sie eine überproportional große Rolle bei der Ermöglichung der globalen Energiewende. Dennoch bleibt die Versorgung stark konzentriert, wobei China für den Großteil der Produktion und Verarbeitung verantwortlich ist.

Jüngste Entdeckungen von ionischen Ton-Seltenerdvorkommen in Brasilien und Chile stoßen daher auf wachsendes Interesse von Bergbauunternehmen, die die globale Lieferkette diversifizieren möchten. Zu den Unternehmen, die diese Chancen verfolgen, gehören das in Australien gelistete Unternehmen Meteoric Resources sowie der in Kanada ansässige Explorer Canamera Energy Metals, die beide Positionen in Brasiliens sich schnell entwickelnder Seltenerdregion aufbauen.

Warum ionische Tonvorkommen wichtig sind

Ionische Ton-Seltenerdvorkommen sind eine besondere Art der Mineralisierung, die entsteht, wenn REE-haltige Gesteine in tropischen Umgebungen intensiver Verwitterung ausgesetzt sind. Dabei binden sich die Seltenerdelemente durch Ionenaustauschprozesse locker an Tonminerale.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hartgestein-Seltenerdvorkommen - die umfangreiches Zerkleinern, Mahlen und komplexe chemische Verarbeitung erfordern - können ionische Tonvorkommen häufig mit vergleichsweise einfachen Auslaugungsverfahren verarbeitet werden. Diese Verfahren nutzen in der Regel milde Lösungen, die die Seltenerdelemente direkt aus dem Ton extrahieren.

Dieser vereinfachte Verarbeitungsweg bietet mehrere potenzielle Vorteile: geringere Investitionskosten, reduzierter Energieverbrauch (da intensives Mahlen entfällt) sowie möglicherweise besser kontrollierbare Umweltauswirkungen im Vergleich zum traditionellen Seltenerdbergbau.

Historisch gesehen waren wirtschaftlich nutzbare ionische Tonvorkommen weitgehend auf Südchina und Teile Südostasiens beschränkt. Diese Lagerstätten wurden zur weltweit wichtigsten Quelle für schwere Seltenerdelemente und festigten Chinas dominante Marktposition.

Die Identifizierung ähnlicher geologischer Systeme in Südamerika wird daher von Branchenbeobachtern als strategisch bedeutsam angesehen.

Meteoric Resources treibt das Caldeira-Projekt voran

Zu den am weitesten fortgeschrittenen neuen Seltenerdprojekten in Brasilien gehört das Caldeira-Projekt von Meteoric Resources im Bundesstaat Minas Gerais. Das australische Unternehmen arbeitet daran, eine der größten ionischen Ton-Seltenerdlagerstätten außerhalb Asiens zu definieren.

Caldeira befindet sich in einem vulkanischen Komplex, der intensiver tropischer Verwitterung ausgesetzt war, wodurch ausgedehnte Zonen mit tongebundener Seltenerdmineralisierung entstanden sind. Explorationsarbeiten der vergangenen Jahre haben große Mengen mineralisierten Materials mit Gehalten identifiziert, die für ionische Tonverarbeitung geeignet sind.

Das Projekt hat unter anderem aufgrund seines potenziellen Umfangs und der günstigen metallurgischen Eigenschaften Aufmerksamkeit erregt. Erste Tests zeigen, dass die Seltenerdelemente mit relativ einfachen Auslaugungsverfahren gewonnen werden können - ein entscheidender Faktor zur Kontrolle der Betriebskosten bei einer möglichen Produktion.

Meteoric treibt das Projekt durch die üblichen Entwicklungsphasen voran, darunter metallurgische Studien, Bohrprogramme und vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Das Unternehmen hat angegeben, dass Machbarkeitsstudien laufen und langfristige Pläne eine mögliche Produktion später in diesem Jahrzehnt anstreben, sofern Genehmigungs- und Finanzierungsmeilensteine erreicht werden.

Canamera erweitert sein Portfolio in Brasilien

Während sich Meteoric auf die Weiterentwicklung eines zentralen Projekts konzentriert, sichern sich auch kleinere Explorationsunternehmen aussichtsreiche Flächen in Brasiliens entstehenden Seltenerdregionen.

Eines dieser Unternehmen ist Canamera Energy Metals, das kürzlich eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um sich eine Option auf das Patos-Seltenerdprojekt in Minas Gerais zu sichern. Das Gebiet umfasst nahezu 16.000 Hektar und liegt in geologischen Formationen, die als günstig für ionische Tonmineralisierung gelten.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Vereinbarung würde Canamera zunächst ein moderates Explorationsprogramm starten, einschließlich Schneckenbohrungen (Auger-Bohrungen), um das Vorkommen und die Verteilung seltenerdhaltiger Tonschichten zu bestätigen. Dieses Frühphasenprogramm dient als Due-Diligence-Schritt, bevor das Unternehmen entscheidet, ob es die Option zum vollständigen Erwerb des Projekts ausübt.

Bei Abschluss der Transaktion würde Canamera das vollständige Eigentum an den Konzessionen erhalten, vorbehaltlich Meilensteinzahlungen und einer Lizenzgebühr an den ursprünglichen Genehmigungsinhaber.

Das Patos-Projekt wäre das dritte Seltenerdprojekt des Unternehmens in Brasilien und würde die bestehenden Projekte Turvolândia und São Sepé ergänzen. Diese Strategie spiegelt den breiteren Ansatz wider, eine Pipeline von Explorationsprojekten in rohstofffreundlichen Jurisdiktionen aufzubauen.

Wachsende Nachfrage nach schweren Seltenerdelementen

Das Interesse an ionischen Tonvorkommen wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach schweren Seltenerdelementen getrieben. Dysprosium und Terbium sind besonders wichtig, da sie die Temperaturbeständigkeit von Permanentmagneten erhöhen.

Ohne diese Elemente verlieren Magnete bereits bei relativ niedrigen Temperaturen an Leistung. Durch die Zugabe kleiner Mengen schwerer Seltenerdelemente bleiben Magnete auch bei Temperaturen über 150 °C stabil - eine entscheidende Voraussetzung für Elektromotoren, Windkraftanlagen und viele Verteidigungssysteme.

Die globale Nachfrage nach schweren Seltenerdelementen dürfte mit der zunehmenden Elektrifizierung deutlich steigen. Schätzungen zufolge könnte sich die derzeitige Nachfrage von etwa 2.500 Tonnen pro Jahr bis 2030 verdoppeln, angetrieben durch das starke Wachstum bei Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien.

Gleichzeitig bleibt das Angebot außerhalb Chinas begrenzt, und jüngste Exportbeschränkungen haben die Sorge von Regierungen und Herstellern hinsichtlich der langfristigen Versorgungssicherheit verstärkt.

Brasiliens aufkommende Rolle in der Seltenerd-Lieferkette

Brasiliens Bergbauindustrie ist bereits gut etabliert, mit starken regulatorischen Rahmenbedingungen, vorhandener Infrastruktur und einer langen Geschichte großskaliger Rohstoffentwicklung. Diese Faktoren machen das Land zu einem attraktiven Ziel für Unternehmen, die nach kritischen Rohstoffen suchen.

Insbesondere Minas Gerais hat sich aufgrund geologischer Bedingungen, die für die Bildung ionischer Tone günstig erscheinen, zu einem Zentrum der Seltenerdexploration entwickelt.

Für Investoren bietet die Region sowohl Chancen als auch Unsicherheiten. Während die frühen Explorationsergebnisse bei mehreren Projekten vielversprechend sind, befinden sich die meisten Lagerstätten noch in einem frühen Bewertungsstadium, und es ist noch erheblicher Aufwand erforderlich, bevor sie in die Produktion überführt werden können.

Dennoch deutet das Auftreten mehrerer Projekte in Brasilien darauf hin, dass das Land in den kommenden zehn Jahren zu einem wichtigen Akteur in der globalen Seltenerdversorgung werden könnte.

Während Unternehmen wie Meteoric Resources größere Entwicklungsprojekte vorantreiben und Explorationsfirmen wie Canamera ihre Landpositionen weiter ausbauen, werden die ionischen Tonvorkommen Südamerikas zunehmend als potenzieller Grundpfeiler der zukünftigen Seltenerd-Lieferkette betrachtet.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20549517-canamera-unterzeichnet-absichtserklaerung-potenziellen-erwerb-option-drittes-projekt-ionischem-ton-gebundenen-seltenerdmetallen-brasilien

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20549517-canamera-unterzeichnet-absichtserklaerung-potenziellen-erwerb-option-drittes-projekt-ionischem-ton-gebundenen-seltenerdmetallen-brasilien

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: AU000000MEI3,CA13711A1003