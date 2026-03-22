Köln (ots) -Sylvie Meis erhält den Preis in der Kategorie "Female Empowerment", Guido Maria Kretschmer bekommt den "Authenticity Award"Glamour, Glanz und Emotionen pur: Die SPA AWARDS sind zurück in Baden-Baden! Im feierlichen Ambiente des historischen Kurhauses wurden die 29. SPA AWARDS im Beisein von mehr als 300 geladenen Gästen aus der Beauty- & Spa-Branche, der Luxushotellerie sowie aus Kultur und Showbusiness verliehen. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Nadja Auermann, Sylvie Meis, Victoria Swarovski, Guido Maria Kretschmer, Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher, Franziska Knuppe, Frank Elstner, Lilly Becker, Rúrik Gíslason, Jochen Schropp, Bruce Darnell, Mirja du Mont, Janin Ullmann, Mousse T., Frauke Ludowig, Tim Bendzko, Max Giesinger, Soraya Eckes, Sasha, Marcel Remus, Kim Hnizdo, Stephanie Stumph, Regina Halmich, Thomas Rupprath, Judith Williams, Riccardo Simonetti, Anna Angelina Wolfers, Laura Noltemeyer, Sonja Kiefer und Chakall.Die von der Ad Alliance ausgerichteten SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen und werden in diesem Jahr in insgesamt zwölf Kategorien vergeben - darunter die Sonderpreise "Beauty Idol", "Female Empowerment", "Authenticity Award" und "Special Prize". Durch den Abend führten die bekannten Moderatoren Annika Lau und Marco Schreyl. Rund um die glamouröse Preisverleihung, bei der die besten internationalen Beautyprodukte und Spa-Konzepte ausgezeichnet werden, gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm - darunter Schwimmen mit dem ehemaligen Profisportler Thomas Rupprath, Boxen mit Box-Weltmeisterin Regina Halmich sowie einen Dance-Workshop mit dem letztjährigen "Let's Dance"-Sieger Diego Pooth und Profitänzerin Christina Hänni.Das sind die diesjährigen Preisträger:innen:Der Preis "Beauty Idol" ging in diesem Jahr an Supermodel Nadja Auermann. Sie zählt zu den international bekanntesten deutschen Topmodels der 1990er-Jahre. Mit 18 Jahren wurde sie in Berlin entdeckt und unterschrieb zwei Jahre später ihren ersten Vertrag bei der Agentur Elite. 1993 zierte sie die Titelseite eines amerikanischen Fashion-Covers und arbeitete fortan mit zahlreichen renommierten Designern und Modemagazinen zusammen. In der Branche als "The Face" bekannt, wurde sie zur Muse von Karl Lagerfeld, der sie einst die "Marlene Dietrich der 90er" nannte. Heute spricht Auermann offen über den Schönheitsdruck der damaligen Zeit und setzt sich für Selbstakzeptanz und Diversität ein. Die Jury ehrt sie als international prägende Persönlichkeit, als Ikone einer Generation mit einer unvergleichlichen Karriere, als Inspiration für andere Frauen sowie für ihren respektvollen und gesunden Blick auf Schönheit.Sylvie Meis wurde in der Kategorie "Female Empowerment" ausgezeichnet. Die Moderatorin und Unternehmerin engagiert sich seit vielen Jahren für mehr Solidarität unter Frauen und die Förderung weiblichen Unternehmertums. Ihr Anliegen ist es, dass Frauen ihr Leben selbstbewusst, selbstbestimmt und unabhängig von traditionellen Rollenbildern gestalten können. Seit ihrer Brustkrebserkrankung im Jahr 2009 engagiert sie sich zudem unter anderem als Botschafterin für DKMS Life und das Patientenprogramm "look good feel better". Die Laudatio hielt Vorjahrespreisträger Riccardo Simonetti.Guido Maria Kretschmer erhält in diesem Jahr erstmals den "Authenticity Award". Der Designer, Moderator und Buchautor ist spätestens seit der VOX-Sendung "Shopping Queen" auch eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Schon als Kind interessierte er sich für Mode und bekam mit neun Jahren seine erste Nähmaschine. Erste selbstgenähte Stücke verkaufte er auf einem Hippiemarkt auf Ibiza, bevor Udo Lindenberg auf ihn aufmerksam wurde und Bühnenjacken bei ihm bestellte. Heute entwirft Kretschmer sowohl Couture und Designerkollektionen als auch Corporate Fashion und Modelinien für verschiedene Marken. Neben seiner Arbeit ist er vor allem für seine offene, humorvolle und authentische Art bekannt, mit der er andere Menschen - insbesondere Frauen - zu Offenheit und Selbstliebe ermutigt. In ihrer Laudatio betonte RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, dass Guido Maria Kretschmer in einer Welt, in der vieles kopiert und inszeniert wird, für Authentizität und Echtheit steht.Der "Special Prize" geht in diesem Jahr an den Medien- und Klangkünstler Marco Barotti. Er arbeitet an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Umweltforschung und verbindet in seinen Installationen Sound, Daten und kinetische Skulpturen. Wissenschaftliche Datensätze - etwa zu Korallenriffen oder Umweltzuständen - übersetzt er mithilfe von Algorithmen in Klang und macht sie so als akustische Installationen erfahrbar. Seine Arbeiten thematisieren die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt und sensibilisieren für ökologische Zusammenhänge. Seine Installationen wurden weltweit gezeigt, unter anderem in London, Linz, Melbourne und Berlin. Rúrik Gíslason würdigte in seiner Laudatio insbesondere Marco Barottis Einsatz für Kunst im Einklang mit der Natur - und vor allem für die Natur.Die Preisträger der 29. SPA AWARDS im Überblick:Kategorie BEAUTY IDOL: Nadja AuermannKategorie FEMALE EMPOWERMENT: Sylvie MeisKategorie AUTHENTICITY AWARD: Guido Maria KretschmerKategorie SPECIAL PRIZE: Marco BarottiKategorie FACECARE PRESTIGE: KANEBO Cosmetics SENSAI Total Form Expert CreamKategorie FACECARE LIFESTYLE: GOOVI Be My Berrynol Overnight TreatmentKategorie HAIRCARE: PROCTER & GAMBLE / PANTENE PRO V Moisture Boost Leave-In CremeKategorie ORGANIC & CLEAN: DR. GRANDEL Smart Nature Day SerumKategorie SELFCARE: LANCÔME Rénergie Nano-Resurfacer 400 BoosterKategorie DROGERIE FAVORITEN: WELEDA Revitalizing Serum BodylotionKategorie SPA CONCEPTS: Bürgenstock Resort Lake LucerneKategorie SPA CONCEPTS INTERNATIONAL: Royal Mansour Tamuda Bay: le nouveau resort de luxe du Nord du MarocHonorarfreies Bildmaterial steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://www.picdrop.com/gettyimagesglr/KLyRheW659Über die SPA AWARDSDie SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Doris Brückner (GALA-Chefredakteurin), Nane Meyer (Stellv. Chefredakteurin & Head of Beauty & Fashion GALA.de und BRIGITTE.de), Merle Rebentisch-Bernin (Head of Beauty Ressort Beauty/Health GALA und BRIGITTE), Heike Rheker (Redakteurin Beauty & Health GALA und BRIGITTE), Nicole Lötters (Stellv. Head of Beauty GALA und BRIGITTE), Friederike Sarleti (Head of Social Media GALA.de und BRIGITTE.de), David Hauck (Medizin- und Kosmetikwissenschaftler Dr.rer.medic.), Dr. Susanne von Schmiedeberg (Fachärztin für Dermatologie und Gründerin), Prof. Dr. Martina Kerscher (Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaft an der Universität Hamburg), Laura Noltemeyer (Co-Founderin Bayage Beauty & Influencing 101 und Content Creator), Duygu Pullu (Friseurmeisterin und Content Creator), Judith Williams (Beauty Expertin und Gründerin).Ad AllianceAd Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigen- und Diensthändler für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedInSponsoren und PartnerAigner, Douglas, Gatsby Gin, KAI Europe, Kérastase, Kitchen Aid, Kneipp, L'Occitane, Mäurer & Wirtz, McDonald's, Nars, Niche-Beauty, Nobilis, Nosuga, One Luxury, Pommery, Riani, Schiesser, VUSE, Bauschatz & Gerstemaier Gruppe in Zusammenarbeit mit Porsche Zentrum Baden-Baden, Casino Baden-Baden, Kurhaus Baden-Baden, Maison Messmer, Rizzi & Co Fine Food Affairs, Roomers Baden-Baden, Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden, Steigenberger Icons, Wagener, Weingut Kopp, Vickermann & Stoya sowie die Stadt Baden-Baden.Pressekontakt:Kerstin JaumannRTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74206Kerstin.Jaumann@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6240747