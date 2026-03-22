Europa diskutiert erneut über Kernkraft - und eine Umfrage unter führenden Volkswirten zeigt eine leichte Mehrheit für die jüngsten EU-Überlegungen. Gleichzeitig bleiben Kosten, Risiken und die Rolle von Mini-AKWs umstritten. Die EU bringt die Kernkraft zurück auf die Agenda - und Deutschlands Top-Ökonomen reagieren überraschend offen. Im März-Ökonomen-Barometer von €uro am Sonntag befürworten 55 Prozent der befragten Volkswirte die jüngsten Atompläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE