© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis bricht am Freitag ein. Der Rücksetzer unter die 70 US-Dollar ist für Silber ein herber Rückschlag. Die nächsten Schockwellen kündigen sich bereits an. Doch es gibt auch etwas Positives. Silberpreis aktuell - Jetzt geht es ins Stahlbad Am Freitag brach der Silberpreis heftig ein. Der Wochenschluss unterhalb von 70 US-Dollar hat das Edelmetall mächtig in die Bredouille gebracht. Weitere Schockwellen - insbesondere gleich zu Wochenbeginn - sind nicht auszuschließen. Für Silber geht es nun ins Stahlbad. Geht die Silberrallye gestärkt aus dieser ultimativen Belastungsprobe hervor oder war es das für sie? Doch Silber geht nicht allein ins Stahlbad, um beim sprachlichen Bild zu …Den vollständigen Artikel lesen
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