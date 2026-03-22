Warum eine französische Großbank gerade an der Börse durchstartet - und vor allem die Deutsche Bank abhängt. Die im vergangenen Jahr zurückgebliebene Aktie des französischen Branchenprimus BNP Paribas zählt seit Jahresbeginn nicht nur zu den stärksten Bankentiteln. Sie ist auch eine der wenigen europäischen Bankaktien, die trotz des Iran-Krieg-Knicks bei den Finanztiteln überhaupt noch im Plus liegen. Zum Vergleich: Die Papiere der Deutschen Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE