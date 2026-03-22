© Foto: Dall-EDiese in den kommenden Tagen (KW13) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 24. März: GameStop In den vergangenen Wochen kochte die Gerüchteküche beim Videospiele- und Merchandising-Einzelhändler GameStop einmal mehr hoch. Niemand geringeres als Crash-Prophet Michael Burry widmete dem König aller Meme-Werten eine längere Abhandlung und spekulierte darüber, ob der nächste Move von CEO Ryan Cohen nicht eine Unternehmensübernahme in der Einzelhandelsbranche sein könnte. Nach einer Reihe erfolgreicher Kapitalerhöhungen wartet noch immer ein …Den vollständigen Artikel lesen
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