Uran vor der Rallye? Steigende Reaktornachfrage trifft auf schrumpfendes Angebot - warum Experten den Kernenergie-Rohstoff und Aktien aus dem Sektor Kernenergie als langfristiges Investment neu entdecken. Die Energiepreise bleiben auf einem historisch erhöhten Niveau - und das hat handfeste Gründe. Der Nahost-Krieg, der beschleunigte Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und eine rasant wachsende Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren setzen Verbraucher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE